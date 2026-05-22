Сообщение о возгорании в многоквартирном доме 13Б на улице Безыменского поступило сотрудникам МЧС 21 мая, в 16.10. Пожар возник на балконе на 5 этаже. Прибывшие огнеборцы оперативно потушили огонь. Он распространился на площади 15 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 10 человек, а также котик, который был передан в руки благодарной хозяйке, – сообщили в