Садовые скамейки и лавочки
Скамейки и лавочки, материалом изготовления которых является металл, считаются незаменимым функциональным атрибутом современных садовых и парковых зон, различных залов ожидания, крупных вокзалов и аэропортов, больших кинотеатров, станций метрополитенов, а также крупных торговых и развлекательных центров.
Такие изделия представляют собой не только стильный интерьерный элемент, но и комфортный, достаточно прочный элемент мебели. Неспешные минуты, проведённые на таких скамейках и лавочках, будут самыми приятными и незабываемыми. Такая эргономичная мебель часто поставляется с мягкими накладками разного цвета и различной комплектации. Поэтому такие элементы являются лучшим выбором для зон ожидания.
Также этой мебелью в настоящее время оснащаются различные общественные городские заведения. Благодаря великолепному дизайну, богатому выбору цветовых решений и неповторимому стилю металлические скамейки прекрасно подходят для любого интерьера.
Основные виды и применение садовых скамеек
ее вы можете в компании Хоббика. В этой компании вы можете приобрести:
- Лавочки и скамейки из металла, оборудованные спинкой и без неё.
- Уличные скамейки, также называемые парковыми.
- Скамейки и лавочки, созданные из металла и устанавливаемые в помещениях.
Основные виды моделей металлических изделий:
- Кованые модели, которые являются настоящим произведением искусства и тонко подчёркивают оригинальный вкус владельцев.
- Дачные модели, оснащённые деревянными перекладинами. Являются самыми ходовыми вариантами, устанавливаемыми повсеместно.
- Лавочки и скамейки из металла, изготовленные собственными руками. Конструкция таких изделий, которая состоит из четырёх ножек с сидением, является самой простой.
Сегодня в жизнь могут быть воплощены любые дизайнерские планы и фантазии, поэтому перед приобретением такого металлического изделия необходимо прежде всего определиться с собственными приоритетами и выбрать самый подходящий стиль.
Если вам по душе классика и строгость, то лучше приобрести традиционную лавочку по типу установленных в парках. При этом необходимо проследить, чтобы дизайн имел самобытность и оригинальность. Любителям функциональных вещей понравятся двойные скамейки из металла, оснащенные сидениями с обеих сторон. На такой мебели может разместиться большое количество людей, а сами лавочки и скамейки станут оригинальным дополнением помещения.