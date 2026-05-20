Во Владимирской области стартовал новый сезон Единой модели профориентации «Билет в будущее» — проекта, который поможет школьникам 6–11 классов выбрать профессию мечты.Ребята примут участие в увлекательных занятиях, попробуют себя в разных специальностях на базе колледжей, побывают на экскурсиях в местных компаниях и пообщаются с профессионалами из самых востребованных сфер. Особое внимание уделят отраслям, которые играют ключевую роль в экономике региона, — так подростки смогут лучше понять, какие карьерные пути открыты перед ними у себя дома.Сейчас набирают педагогов‑навигаторов: именно они будут сопровождать школьников на всём пути профессионального самоопределения. В этом сезоне упор сделают на индивидуальный подход — наставники помогут ребятам выявить свои интересы и выстроить личную траекторию развития. Все педагоги пройдут специальное обучение, чтобы грамотно работать с подростками и поддерживать их на каждом этапе.Присоединиться к проекту могут учителя основного и среднего общего образования, а также специалисты из сферы дополнительного образования. Чтобы подать заявку, нужно направить её в муниципальное управление образования — успеть надо до 25 мая 2026 года. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта.Проект «Билет в будущее» работает с 2025 года — его реализует Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Региональный оператор — Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.