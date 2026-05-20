Надзорное ведомство держит расследование на контроле.

Прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства при капитальном ремонте кровли в доме микрорайона Коммунар.Собственники заключили с подрядной организацией договор почти на 4 млн рублей, работы разделили на два этапа.Первый этап выполнен полностью, после чего фирме перечислили аванс за второй этап в размере свыше 790 тыс. рублей.Выяснилось, что эти средства направили на покупку материалов для другого объекта, а на крыше работы не начались.Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора по ч.3 ст.160 УК РФ.