Мужской туалет. Как водится, перекур. Толпа - человек пять. В закрытой кабинке (где по большой нужде закрылся программист) звонит мобильный.
Из кабинки раздается:
- Да, я слушаю! Что делаю? РАБОТАЮ! Как что? Продвигается? А... гм.
Нормально... продвигается.. Туговато немного... Поднапрячься? Рад бы, да некуда. И так на пределе. Нет, быстрее не могу. Канал узкий. Сколько ни старался - больше не лезет. Расширить? Как?! Мне отсюда видней, и я вам говорю - расширить нельзя!
Мужики забывают о перекуре и давятся со смеху. А парень вошел в кураж и уже орет на всю парашу:
- Да сами вы во всем виноваты! Загоняете по восемь метров! И как, вы думаете, оно пролезет? Что? Всего семь с половиной? Да мне хоть восемь, хоть семь с половиной - одинаково. Предупреждал же
