С января по апрель к образовательной платформе «Ростелеком Лицей» подключились более 1 150 новых пользователей из Владимирской и Ивановской областей. Наибольший интерес к сервису проявили жители Иванова, Владимира, Кинешмы, Коврова, Мурома, Тейкова и Шуи. Для сравнения: за весь прошлый год подписку оформили около 1,5 тысячи человек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Благодаря высокоскоростному интернету современные образовательные инструменты становятся доступными каждой семье, вне зависимости от того, где она проживает. Наша статистика свидетельствует о том, что родители и школьники оценили удобный формат, понятную структуру и качество цифрового обучения, предлагаемые платформой "Лицей". Сегодня образовательный ресурс содержит виртуальные уроки по всем предметам школьной программы для учеников 1—11 классов. Кроме того, на платформе регулярно появляется новый бесплатный развивающий контент. Так, например, недавно онлайн-библиотека "Лицея" пополнилась видеокурсом о Великой Отечественной войне, созданным экспертами Российского военно-исторического общества. Помимо видеоуроков, курс включает конспекты по каждой теме и проверочные задания».Интерактивная платформа «Лицей» от «Ростелекома» — это онлайн-библиотека образовательного и развивающего контента. Она объединяет более 5,7 тысячи видеолекций, практических заданий и конспектов по всем основным предметам школьной программы, а также профильные курсы по общему развитию, цифровому творчеству и разработке игр и приложений. Образовательные материалы созданы преподавателями лучших вузов страны и полностью соответствуют федеральным образовательным стандартам, поэтому с их помощью школьники могут качественно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.Алина Смирнова, пользователь платформы «Лицей» из Шуи:«"Лицей" очень помог моей дочери подтянуть математику! Она раньше не понимала некоторые темы, а теперь справляется с заданиями гораздо увереннее. Главное, что ребенок учится в комфортном темпе: можно остановить видео, вернуться к непонятному моменту, записать важное. К каждому уроку прилагается конспект на одной странице, что помогает быстро повторить материал. Тренажеры показывают разбор заданий — сразу видно, где была ошибка. И пройти тест можно несколько раз, пока действительно всё не станет ясно».