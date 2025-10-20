Основные сообщения о проблемах с доступом к сети поступают из Владимира, Мурома и Коврова.

В работе мобильного интернета во Владимирской области зафиксирован новый крупный сбой: за последние сутки число жалоб от пользователей выросло в два раза. По данным сервиса мониторинга, на момент публикации новости за последний час было зарегистрировано 139 жалоб.По оценке сервиса, общее количество жителей региона, которые заметили сбой за последние 24 часа, может достигать 10 тысяч человек.Основные сообщения о проблемах с доступом к сети поступают из Владимира, Мурома и Коврова.Проблемы с работой мобильного интернета в регионе носят затяжной характер и продолжаются уже более двух месяцев.Ранее региональные власти официально объяснили перебои в работе сети у всех операторов «потенциальной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов».