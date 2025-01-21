В мэрии подвели итоги интернет-конкурса «Владимир — это мы. Новый год 2025». Его запустили в конце прошлого года — 16 декабря. Завоевать первые места можно было в трех номинациях. Оценивалось

В мэрии подвели итоги интернет-конкурса «Владимир — это мы. Новый год 2025». Его запустили в конце прошлого года — 16 декабря. Завоевать первые места можно было в трех номинациях. Оценивалось комплексное оформление здания и прилегающей территории, креативный дизайн интерьера, витрин и входной группы, а также оригинальное использование праздничной символики. Юлия Жирякова, начальник управления по связям