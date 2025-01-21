Уличный фонарь загорелся у детского сада №6 (улица Горького, 101) вечером 20 января. В 18:21 вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пожарные потушили пламя на площади 0,5 квадратов.

Уличный фонарь загорелся у детского сада №6 (улица Горького, 101) вечером 20 января. В 18:21 вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пожарные потушили пламя на площади 0,5 квадратов. Никто не пострадал. Почему произошло возгорание, неизвестно. Уличные фонари могут гореть по нескольким причинам: из-за повреждения кабеля, проблем с контактами, перегрева. В происшествии будет разбираться дознаватель.