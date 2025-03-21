Смертельная авария без шанса на выживание. От столкновения с большегрузом переднюю часть легковушки буквально расплющило. В ДТП в Киржачском районе погиб 52-летний водитель. Авария

Смертельная авария без шанса на выживание. От столкновения с большегрузом переднюю часть легковушки буквально расплющило. В ДТП в Киржачском районе погиб 52-летний водитель. Авария произошла сегодня, 21 марта, в 5:45. Как сообщили в УМВД области, водитель автомобиля «Хендай» двигался со стороны Киржача по направлению к Орехово-Зуево по дороге А-108. На 153 километре легковушка по неизвестным