Бойцы Дмитрий из Суздальского района и Иван из Киржачского вернулись домой после обмена военнопленными, который состоялся в канун Пасхи, 19 апреля. Об этом сообщили губернатор Александр

Бойцы Дмитрий из Суздальского района и Иван из Киржачского вернулись домой после обмена военнопленными, который состоялся в канун Пасхи, 19 апреля. Об этом сообщили губернатор Александр Авдеев и омбудсмен Людмила Романова в своих соцсетях. Известно, что освобожденные – совсем молодые парни. Обмен проводился по формуле «246 на 246». Ранее сообщалось только об одном вернувшемся жителе