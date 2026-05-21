Лауреаты региона показали пример гражданской смелости и самоотверженности.

20 мая во Владимире прошло вручение почетного знака «Горячее сердце».Инициатива уже больше десяти лет объединяет детей и молодежь, которые без стремления к славе приходят на помощь другим.В этом году лауреатами во Владимирской области стали трое юных героев.Павел Никонов из Собинского округа отмечен за неравнодушие, активную гражданскую позицию и помощь людям, оказавшимся в беде.Павлу 14 лет. Прошлым летом он спас из воды девочку, не сумевшую выбраться самостоятельно, и за это уже получил две медали за мужество на торжестве в честь 35‑летия МЧС.Василий Еремкин из Мурома награжден за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.Даниил Тимофеев из Мурома отмечен за отвагу и решительность. Он доказал, что возраст не препятствие для подвига.Василий и Даниил — друзья и студенты Муромского института ВлГУ. В сентябре прошлого года они помогли задержать троих агрессивных молодых людей, пытавшихся украсть алкоголь в магазине.Почетный знак и символ «Горячее сердце» напоминают: герой может жить рядом — им станет тот, кто не пройдет мимо чужой беды.