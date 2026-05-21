Юные танцоры из детсада №100 покорили жюри «Смуглянкой».

Младшая группа «Шустрики» детского сада №100 под руководством Натальи Золкиной и Шафаг Амануллаевой завоевала первое место на VI Международном многожанровом конкурсе «Мирное небо».Народный танец «Смуглянка» в их исполнении произвел сильное впечатление на жюри и собрал высокие оценки.Выступление было настолько ярким, что организаторы ввели для ребят отдельную, более младшую возрастную категорию, не предусмотренную изначальным регламентом.Администрация Владимирской области поздравила юных артистов и их наставников.