Дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

Прокуратура Москвы завершила расследование уголовного дела против москвича Олега Бундина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина предложил жителю Владимирской области стать депутатом Госдумы за 5 миллионов рублей, обещая помочь ему попасть в партийный список на выборах в 2021 году. Однако своих обещаний мужчина не выполнил, ведь он оказался мошенником.Дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы, где Бундину грозит до 10 лет лишения свободы.После того как обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, Генпрокуратура объявила его в международный розыск, и он был задержан в Сербии в конце 2023 года.