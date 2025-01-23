У семилетнего Матвея – настоящий праздник. И это видно по сияющим глазам. Когда мальчик писал о своей мечте на «Елку желаний», он и представить не мог, что будет настолько круто. В своем

У семилетнего Матвея – настоящий праздник. И это видно по сияющим глазам. Когда мальчик писал о своей мечте на «Елку желаний», он и представить не мог, что будет настолько круто. В своем письме мальчик рассказывал, что ему нравится спецтехника: пожарные машины, скорые, тракторы и экскаваторы. Желание попало по адресу. Сотрудники МЧС дали Матвею попробовать себя