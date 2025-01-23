23 января – День сотрудников органов дознания МЧС. Благодаря дознавателям, которые по кусочкам восстанавливают картину происшествия, можно точно узнать причину пожара. В этот

23 января – День сотрудников органов дознания МЧС. Благодаря дознавателям, которые по кусочкам восстанавливают картину происшествия, можно точно узнать причину пожара. В этот профессиональный праздник пресс-служба МЧС Владимирской области рассказала о самых частых причинах пожаров за прошлый год. Итак, в основном возгорания происходили по следующим причинам: – неосторожное обращение с огнем – 1548 случаев;– нарушение