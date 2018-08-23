Погиб во время учений. ЧП случилось сегодня в Муроме. Как нам стало известно, учения проходили на Оке в районе автомобильного моста, через который проходит трасса Касимов - Нижний Новгород. Солдат-срочник 1996 года рождения якобы упал с понтона и утонул.

(г. Муром)Погиб во время учений. ЧП случилось сегодня в Муроме. Как нам стало известно, учения проходили на Оке в районе автомобильного моста, через который проходит трасса Касимов - Нижний Новгород. Солдат-срочник 1996 года рождения якобы упал с понтона и утонул. По некоторым данным, он был призван из военкомата Нижнего Новгорода. В ведомстве по этому случаю комментариев не дают. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к председателю регионального отделения Комитета солдатских матерей.Людмила Ярилина, председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей России: "Я сейчас позвонила туда на КПП, они сказали: "Да, этот случай есть у нас, но мы ничего не можем сказать". Это первое. Потом я позвонила в прокуратуру, прокуратура сказала то же самое, я там разговаривала с подполковником - мы не можем такую информацию дать. Я говорю, а как же родители, как это все? Они мне сказали, что сообщат, не переживайте".