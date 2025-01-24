Он получил два года колонии.

Во Владимире 19-летний парень получил срок за публичное оправдание терроризма. По информации пресс-службы федеральной службы безопасности региона, уголовное дело было возбуждено после того, как в июне молодой человек отправил сообщения в один из чатов мессенджера, где поддержал теракт в Дагестане.Сотрудники УФСБ нашли злоумышленника, после чего его задержали и заключили под стражу.Суд признал его виновным по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил к 2 годам колонии общего режима. Напомним, ранее мы писали, что