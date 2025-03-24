Протяженность набережной в Муроме увеличится примерно в 2,5 раза. В городе на Оке состоялось расширенное заседание местного Совета народных депутатов. На нем с докладом о деятельности

Протяженность набережной в Муроме увеличится примерно в 2,5 раза. В городе на Оке состоялось расширенное заседание местного Совета народных депутатов. На нем с докладом о деятельности администрации выступил глава округа Евгений Рычков. В ходе отчета он анонсировал проект преобразования местной набережной. Ее протяжённость сейчас составляет почти один километр. В будущем этот показатель должен будет увеличиться