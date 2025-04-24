Домой пока не могут вернуться Барсово, Дубки, СНТ «Дубки», «Мирный» и «Звёздный».

В Киржачском районе Владимирской области продолжается чрезвычайная ситуация, воинской части. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что жители пяти населенных пунктов — Барсово, Дубки, СНТ «Дубки», «Мирный» и «Звёздный» — остаются в пунктах временного размещения, в то время как остальные жители возвращаются домой.В зонах, оставленных жителями, дежурит полиция, и противоправные действия не зафиксированы. Минобороны России сообщил о причинах возгорания, приведших к инциденту, связанном с нарушением безопасности при работе с взрывчатыми материалами.Восстановительные бригады уже сформированы.