В школах Владимирской области все чаще появляются мемориальные таблички.

В школах нашей области все чаще появляются мемориальные таблички, увековечивающие память выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Эти знаки памяти на фасадах учебных заведений служат напоминанием о мужестве и жертвенности тех, кто когда-то сидел за этими партами. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Школы помнятНа днях в школе № 1 г. Петушки состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок в память о бойцах, принявших участие в специальной военной операции и отдавших свою жизнь за Родину.Эти знаки уважения установили в честь трёх наших земляков – Владимира Кошкина, Антона Кочуркова и Дениса Щапова.Кошкин Владимир Александрович родился в 1991 году. После подписания контракта с Министерством обороны в феврале 2024-го был отправлен на учения в Курскую область, а затем – в Луганскую. Владимир выполнял боевые задания в Харьковской области в должности заместителя командира штурмовой роты с позывным «Букварь». В ночь на 6 марта 2024 года попал в засаду, в которой погибла почти вся рота. За проявленный героизм посмертно удостоен ордена Мужества.Кочурков Антон Александрович (1987 г. р.) попал в зону боевых действий во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Служил оператором-наводчиком и после обучения был прикомандирован к штурмовому батальону. За проявленный героизм также получил орден Мужества – также посмертно.Щапов Денис Валерьевич, призванный в сентябре 2022 года (позывной – «Уличный»), не только сражался, но и участвовал в эвакуации раненых. Во время выполнения боевого задания в мае 2024 года Денис получил ранение, несовместимое с жизнью. Был награждён орденом Мужества посмертно.На церемонии учителя и почётные гости вспомнили их школьные годы и выразили гордость их подвигами и тёплые слова поддержки близким.Награждены посмертноУстанавливать памятные таб¬лички на фасадах школ, где учились герои СВО, во Владимирской области стало традицией.Такой же памятный знак год назад появился и на стене школы № 2 в Петушках. Там кажется, что совсем недавно получили свои аттестаты Владимир Фомичёв и Виктор Каянов.Владимир – уроженец Петушков. Школу окончил в 2013 году, а затем поступил в ВлГУ на специальность «инженер». В зону СВО молодой человек отправился добровольцем. Он проходил службу в ЛНР, был штурмовиком. Погиб 22 октяб¬ря 2023 года. Ему было 28 лет. Героя наградили орденом Мужества посмертно.Другой выпускник, Виктор Каянов, окончил восемь классов в 1984 году, а потом продолжил обучение в училище. После училища пошёл на работу. Отслужив в армии, мужчина вернулся в родной город, создал семью. В зону СВО он тоже ушёл добровольцем. Виктор погиб 11 октября 2023 года. Ему было 55 лет. Орден Мужества он получил посмертно.В покровской школе № 2 открыли памятник героям СВО. На плите выгравированы имена девяти земляков, показавших себя настоящими храбрецами.«Мы обязаны помнить, что имена на памятниках – это люди, которые жили среди нас со своими мечтами, надеждами и семьями. Пусть их подвиги будут вдохновением для нас, чтобы мы всегда ценили мир и свободу, которые они подарили нам», – сказал в своём выступлении Олег Геннадиевич Кисляков, глава города Покрова, руководитель волонтерской группы «Покров Za Победу».В конце прошлого года на территории технико-экономического колледжа в Вязниковском районе состоялось открытие мемориальной доски погибшему герою Дмитрию Комарову. После обучения в школе он поступил в колледж, работал в отделе Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Владимирской области. Женился и дважды стал отцом. В 2015 году заключил долгосрочный контракт с Министерством обороны. Служил в артиллерийских войсках. В зоне СВО находился с начала боевых действий. За мужество и героизм в ноябре 2022 года был награждён медалью Суворова. Старший лейтенант Дмитрий Комаров погиб в августе 2023 года при выполнении боевой задачи.В тот же день в деревне Мокрое Гусь-Хрустального района почтили память Александра Мишина.Осенью 2022 года молодого человека мобилизовали, а уже 2 апреля 2023-го он погиб на полях сражений. За отвагу и самоотверженность герой посмертно был награждён орденом Мужества. Родители Александра – обычные сельские жители, пенсионеры. Отец Владимир Мишин отмечен за трудовые подвиги орденом Трудовой Славы 3-й степени. Дочь героя Полина растёт патриотом и гордится своим отцом, сообщает Всероссийская общественная организация «Боевое братство».Помнят о своем выпускнике в городе Меленки. Там появилась мемориальная табличка с именем Дениса Гришина, погибшего в ходе боевых действий в зоне СВО. Он окончил колледж, получив профессию «мастер жилищно-коммунального хозяйства». После срочной службы в рядах Вооружённых сил РФ принял решение защищать Родину, заключив контракт. В сентябере 2022 года Денис погиб при исполнении воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества.Старшина КалачевВо Владимире совсем недавно прошёл митинг в память о выпускнике школы № 6 Анатолии Калачёве.Он родился 13 сентября 1980 года и в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации стал участником специальной военной операции. Анатолий Калачёв был многодетным отцом, вместе с супругой они воспитывали троих детей, старшему из которых сейчас 11 лет, среднему семь, а младшему три года.В зоне СВО Анатолий проходил службу в звании старшины, был награждён медалями Жукова и «За отвагу» и в августе 2024 года приезжал домой в отпуск. К сожалению, 4 октября 2024 года он погиб и посмертно награждён орденом Мужества.В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные и близкие Анатолия Калачёва, ветераны, представители общественных организаций, а также коллектив и ученики школы.