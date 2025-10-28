29 октября в Музее Победы завершится выставка «Подвиг на земле и в небе», посвящённая героям Великой Отечественной войны. В рамках церемонии закрытия лицей № 1 города Мурома передаст музею на

29 октября в Музее Победы завершится выставка «Подвиг на земле и в небе», посвящённая героям Великой Отечественной войны. В рамках церемонии закрытия лицей № 1 города Мурома передаст музею на постоянное хранение полочку для цветов, изготовленную Героем Советского Союза Николаем Гастелло. Об этом рассказала пресс-служба Музея Победы. Выставка включала около 50 подлинных экспонатов — фотографии,