В Муроме Владимирской области суд арестовал 25-летнего москвича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он стал курьером в преступной схеме, по которой у 83-летней пенсионерки выманили более 3,8 млн рублей. Подробности рассказалиПо данным следствия, в октябре 2025 года сообщники обвиняемого убедили пожилую женщину «задекларировать» сбережения, передав их курьеру. Москвич приехал в Муром, забрал деньги и большую часть перевел подельникам.Прокуратура настояла на заключении под стражу. Сейчас ведется поиск всех участников аферы, расследование находится на контроле.