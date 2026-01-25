22 января 2026 года иерей Сергий Манько был официально лишен священного сана. Соответствующий указ был подписан правящим архиереем Владимирской епархии на основании решения церковного суда.Поводом для извержения клирика из сана послужили затяжные судебные разбирательства, связанные с его личной жизнью. Скандал начался в 2022 году, когда бывшая супруга священнослужителя публично заявила о домашнем насилии и незаконной госпитализации, после чего обратилась в правоохранительные органы. В ходе гражданских процессов ей удалось добиться расторжения брака, получения опеки над детьми и взыскания компенсации за причиненный моральный вред.Ранее гражданский суд признал Сергия Манько виновным, назначив ему наказание в виде обязательных работ. Изучив факты, установленные в ходе уголовного и гражданского производств, церковный суд счел действия иерея несовместимыми с высоким званием священнослужителя и принял решение о его окончательном отстранении.