В первой половине воскресенья, 25 января, во Владимире и ряде районов области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается образование изморози.Непогода может привести к осложнению дорожной обстановки и росту числа ДТП. Также существует риск повреждения и обрыва линий электропередачи и связи.В связи с этим водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении необходимо строго соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и не парковать автомобили под ветхими деревьями или слабоукрепленными конструкциями.