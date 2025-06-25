Спортивная школа олимпийского резерва №4 города Владимира сообщила о гибели 53-летнего тренера-преподавателя Евгения Анатольевича Герцена, трагически погибшего при исполнении воинского

Спортивная школа олимпийского резерва №4 города Владимира сообщила о гибели 53-летнего тренера-преподавателя Евгения Анатольевича Герцена, трагически погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. С октября 2022 года Евгений Анатольевич, будучи мобилизованным, с честью и мужеством выполнял поставленные задачи. Несмотря на ранение, вернулся в строй и продолжил службу. Более 30 лет Евгений Герцен