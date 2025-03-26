Главы муниципалитетов и общественные деятели оценили доклад губернатора по итогам работы за 2024 год. 25 марта Александр Авдеев выступил с отчетом перед депутатами Законодательного Собрания.

Главы муниципалитетов и общественные деятели оценили доклад губернатора по итогам работы за 2024 год. 25 марта Александр Авдеев выступил с отчетом перед депутатами Законодательного Собрания. Он доложил о результатах работы правительства Владимирской области в 2024 году. Так, например, глава региона рассказал о росте доходов областного бюджета. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Доходы областного бюджета достигли