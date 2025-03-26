2024 год стал рубежным для России, так как завершилась первая шестилетка национальных проектов.

25 марта губернатор Владимирской области Александр Авдеев представил отчет Законодательному Собранию, в котором осветил достижения региона и будущие задачи. Мероприятие прошло в зале областного правительства. На нем собрались депутаты, представители власти, бизнеса и духовенства, участники СВО.Авдеев отметил, что 2024 год стал рубежным для России, так как завершилась первая шестилетка национальных проектов. Например, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» были улучшены 85% городских и 54% областных дорог. Также построены 11 детских садов, 9 новых школ и открыты новые поликлиники в Струнино и Муроме.В области спорта реконструированы 24 объекта, среди которых Ледовый дворец в Судогде и стадион «Олимп» в Селивановском районе. В сфере культуры введены в эксплуатацию 3 новых Дома культуры и 19 модельных библиотек.Губернатор подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, впереди много работы, поскольку стартовали новые национальные проекты.