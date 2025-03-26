Место удобно для крестных ходов.

На заседании Совета депутатов Владимирской области 26 марта был поддержан проект установки памятника Андрею Боголюбскому у Дмитриевского собора. Инициатива, получившая одобрение комиссии по установке объектов монументального искусства 12 марта, была представлена архитектором Дмитрием Остроумовым. Он обосновал выбор места с религиозной и историко-политической точки зрения, отметив удобство для крестных ходов и укромность скульптуры.Предложение прошло обсуждение на расширенном заседании с участием специалистов и общественности, где было единогласно поддержано. В результате депутаты горсовета также призвали поддержать проект, который был принят.