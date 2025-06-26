Инцидент произошел в октябре прошлого года

Во Владимирской области в суд уголовное дело против двух сотрудников ОАО «РЖД», обвиняемых в нарушении правил безопасности движения, которое привело к опрокидыванию шести вагонов и ущербу на сумму более 5 миллионов рублей.По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2024 года вечером на сортировочной горке станции Муром. Дежурный и оператор, отвечавшие за маневровые работы, не убедились в правильной подготовке стрелочных переводов. Несмотря на это, они дали команду машинисту маневрового локомотива на отцепку вагонов и их спуск.В результате отцепленные вагоны столкнулись с уже стоящими на пути, что привело к сходу с рельсов и опрокидыванию шести грузовых вагонов. Также были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры, а общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложить о расследовании причин ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-7 во Владимирской области.