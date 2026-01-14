Во Владимирской области сын убил пожилую мать и обвинил во всем «высшие силы».

В городке Александров во Владимирской области 41-летний мужчина зарезал собственную мать. Эта страшная драма, от которой до сих пор не могут оправиться местные жители, случилась под конец новогодних каникул. Сегодня, 14 января, стали известны подробности преступления. В квартире убитой следователи нашли записку, где сказано, что во всем виноваты «высшие силы». Разбираемся в деталях шокирующей истории в материале vlad.aif.ru.Что произошлоТело пожилой, 76-летней, женщины обнаружили 10 января в квартире на улице Энтузиастов. На теле — несколько ножевых ранений. Сразу после осмотра места происшествия стало ясно: речь идет не о случайном проникновении злоумышленников. В квартире нашли записку, предположительно написанную рукой сына погибшей. В ней мужчина утверждал: на убийство его подтолкнули «высшие силы».Сына задержали в тот же день в пределах Александрова. На допросе он заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Тем не менее суд, рассмотрев ходатайство следователя, принял решение о заключении мужчины под стражу.Долгие годы напряженияПо словам соседей и знакомых семьи, отношения между матерью и сыном нельзя было назвать безоблачными. Бытовые конфликты возникали регулярно. Что именно становилось поводом для ссор — пока неизвестно, следователи детали не разглашают. Однако сам факт неоднократных разногласий подтверждают несколько свидетелей.Для многих знакомых семьи случившееся стало настоящим потрясением. Женщина, родившаяся в 1949 году, вырастила сына, была хорошей хозяйкой, старалась поддерживать порядок и уют в доме. Теперь хладнокровно убита.Расследование идет: что выясняют следователиСейчас сотрудники регионального Следственного комитета во Владимирской области проводят комплекс следственных действий, продолжают допрашивать свидетелей, изучают вещественные доказательства. По данному делу уже назначали необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.Это уже второе громкое убийство за новогодние каникулы во Владимирской области. Ранее стало известно, что женщина зарезала бывшего мужа. Пара развелась лишь в декабре прошлого года, но продолжала общение из-за общего двухгодовалого сына. Однако в первый день нового года в семье случилась трагедия. Обычная ссора спровоцировала конфликт и нервы женщины не выдержали. Одним ударом она убила супруга. В квартире в это время мирно спал двухлетний ребенок. Расследование по этому делу также еще ведут сотрудники СК.