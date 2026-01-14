В ОДКБ начали применять три вида катетеров для длительного венозного доступа.

Во Владимирской области сделали важный шаг в повышении качества лечения детей с онкологическими заболеваниями. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОДКБ Владимир Корнилов впервые в регионе методику постановки долгосрочного сосудистого доступа для маленьких пациентов, проходящих химиотерапию.При проведении химиотерапии врачам постоянно приходится решать вопрос: как обеспечить надежный и безопасный доступ к кровеносной системе ребенка. Традиционный способ — установка центрального венозного катетера в подключичную вену — имеет существенный недостаток: срок его эксплуатации не превышает одного месяца. Между тем курс лечения у онкобольных может длиться год и более.В ОДКБ начали применять три вида катетеров для длительного венозного доступа. Преимущество новой методики — это, в первую очередь, длительный срок службы, от 3 месяцев до 5 лет в зависимости от типа устройства. Кроме того, минимален риск инфекций — катетеры проводятся под кожей, что резко снижает вероятность вторичного инфицирования (в отличие от традиционных подключичных катетеров). Еще один существенный плюс — комфорт для ребенка. С порт‑системой можно принимать душ, плавать в бассейне или море.