В Коврове состоялся первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой», сообщает министерство физической культуры и спорта Владимирской области.В соревнованиях приняли участие атлеты из восьми регионов страны. По итогам состязаний сборная Владимирской области заняла первое место в общекомандном зачете.В личном первенстве представители региона завоевали две серебряные и одну бронзовую медали. Второе место среди женщин заняла Анастасия Суконкина, среди мужчин серебро взял Илья Шекуров, а бронзу — Егор Черных.В зачете среди спортивных клубов победителем стала ковровская спортивная школа «Вымпел», второе место — у спортивной школы «Мещера» (г. Гусь-Хрустальный).