В здании администрации Александровского муниципального округа 14 января прошла торжественная церемония, на которой Анна Кузнецова официально вступила в должность главы новой муниципальной единицы. Об этом сообщили в издании “Новый город Александров”. С 1 января 2026 года округ заменил собой упразднённый Александровский район. Решение о назначении Кузнецовой было принято единогласно депутатами окружного Совета ещё 23 октября