Сосульки и наледи могут обрушиться на пешеходов.

После обильных снегопадов и череды оттепелей во Владимире возникла серьезная угроза — на крышах зданий формируются массивные сосульки и снежные карнизы. Они не только повреждают водостоки и кровлю, но и представляют прямую опасность для прохожих и припаркованных автомобилей.Сосульки и наледи могут обрушиться на пешеходов. Снежные карнизы способны сломать водостоки и повредить крыши. Обледенение тротуаров под карнизами создает дополнительный риск падений.Управление гражданской защиты города Владимира простые, но жизненно важные правила. Не проходить под карнизами, балконами и водостоками, где видны наледь и сосульки. Держаться подальше от крыш, с которых может сойти снег. При выходе из здания не задерживаться на крыльце — сразу отходить на безопасное расстояние.Если вы заметили сосульки или снежные навесы на крышах, немедленно сообщите в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Только оперативные меры помогут избежать трагедии.