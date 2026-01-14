Во Владимирской области продолжают планомерно решать одну из самых чувствительных задач — обеспечивать людей доступным жильем. С 2014 года благодаря региональной госпрограмме свои квартиры получили 1 849 очередников. На эти цели направили 2,8 млрд рублей.«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». Ее механизм прост: города, округа и районы получают субсидии на пополнение муниципального жилищного фонда. Это позволяет сокращать очередь из граждан, официально нуждающихся в жилье.Только в 2025 году в муниципальную собственность приобрели 88 квартир в разных районах области.Работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключевая задача — выйти на показатель не менее 33 м² жилья на человека к 2030 году. При этом особое внимание уделяют сокращению очереди нуждающихся в жилых помещениях.