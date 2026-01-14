Администрация города Владимира сообщила об ограничении движения автотранспорта в Ленинском районе 15 января. В связи с масштабной очисткой улицы Крайнова, движение на отрезке от “Крейсера” до ул. Н. Островского будет закрыто с 9.00 до 16.00. Сотрудники “Центра управления городскими дорогами” будут работать в усиленном режиме, поэтому вполне возможно, что движение на данном участке восстановят раньше.