Во вторник, 13 января, стартовала 10 сессия восьмого созыва Государственной Думы, которая является завершающей в текущем созыве.

Во вторник, 13 января, стартовала 10 сессия восьмого созыва Государственной Думы, которая является завершающей в текущем созыве.Как отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, впереди у парламентариев напряжённая работа. На текущий момент на рассмотрении уже находятся 1078 законопроектов, и это не предел.Так, первостепенное внимание депутаты планируют уделять помощи участникам СВО и членам их семей. Кроме того, народные избранники рассмотрят законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров, а также улучшение систем образования, здравоохранения и другие важные сферы жизни.«Нам важно, чтобы наша работа приносила пользу людям, улучшала их качество жизни. Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.