Проверка выявила масштабные махинации с бюджетными деньгами.

В Вязниковском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Юрия Исакова, начальника Вязниковского филиала ГУП «ДСУ № 3» «Вязниковское ДРСУ».Как Вязниковская межрайонная прокуратура, Исаков убедил свою родственницу зарегистрировать ИП, а затем обманул руководство предприятия, заявив о необходимости заключить с ней договор субподряда. По этому договору ИП якобы должна была заниматься содержанием дорог района и плавучего моста через реку Клязьму.С июля по декабрь 2024 года Исаков, используя свое служебное положение, давал указания бухгалтерии готовить поддельные акты о выполненных работах по летнему и зимнему содержанию дорог. В итоге деньгами за фиктивные работы Исаков распоряжался сам.Аналогичную схему он провернул и с другим предпринимателем.Общая сумма ущерба от этих преступлений превысила 25 миллионов рублей. Весь причиненный ущерб Исаков возместил.