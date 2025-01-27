На мужчину напали подростки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростков на 70-летнего пенсионера в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Об этом информирует пресс-служба федерального ведомства.Ицидент произошел в пятницу, 24 января, когда мужчина пришел купить продукты в ТЦ «Круиз». Подростки начали агрессивно вести себя, толкнув мужчину.Пенсионер попытался дать отпор, но на это один из нападавших повалил его на землю и нанес удары по лицу. Пострадавшего госпитализировали.