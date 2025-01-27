Под воздействием этого явления может ухудшиться самочувствие.

Согласно прогнозам синоптиков, вечером 30 января Владимирскую область накроет магнитная буря силой 5 баллов. Она продлится до 31 января.Специалисты предупреждают, что под воздействием этого явления могут ухудшиться самочувствие и настроение восприимчивых людей, возможны головные боли, нарушения сна и скачки давления.Для снижения негативного влияния астрономических факторов рекомендуется избегать переутомления, проводить больше времени на свежем воздухе, хорошо отдыхать и ограничить употребление алкоголя и табака.