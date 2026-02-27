В школе №40 прошел военно-спортивный конкурс «А ну-ка, юнармейцы» среди отрядов из разных школ Владимирской области. На соревновании ребята показали свои знания и навыки, а также строевым

В школе №40 прошел военно-спортивный конкурс «А ну-ка, юнармейцы» среди отрядов из разных школ Владимирской области. На соревновании ребята показали свои знания и навыки, а также строевым шагом прошли по залу. Конкурс провел руководитель дома «Юнармии» – Юрий Балабай. Юрий Балабай, руководитель дома «Юнармии» Общение, обмен опытом, который будет проходить сегодня на всех спортивных площадках