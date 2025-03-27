51-летнего жителя Мурома арестовали за фото с изображением нацисткой символики Германии, которое он опубликовал в своих соцсетях. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции

51-летнего жителя Мурома арестовали за фото с изображением нацисткой символики Германии, которое он опубликовал в своих соцсетях. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, публикация находилась в открытом доступе и любой мог ее посмотреть. Мужчина вину признал и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Суд наказал муромлянина административным арестом на 7 суток. Прокомментируйте новость у