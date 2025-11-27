На ледовой арене «Кристалл» соберутся 12 ведущих команд из России, Казахстана, Турции и Беларуси.

27 ноября в Муроме Владимирской области пройдет юбилейный, пятый по счету турнир по кёрлингу «Муром Классик 2025». На ледовой арене «Кристалл» соберутся 12 ведущих команд из России, Казахстана, Турции и Беларуси. Об этомВладимирскую область представит команда из Мурома: Маргарита Фомина, Ульяна Васильева, Александра Раева, Екатерина Антонова и Полина Крохоткина.Открытие турнира и первый матч команды «Муром» против юниорской сборной России состоятся 27 ноября в 16:00 на дорожке «В». Решающие игры плей-офф, полуфиналы и финалы пройдут 30 ноября с 9:00, а церемония награждения победителей запланирована на 16:00 того же дня. Следить за ходом соревнований и результатами можно