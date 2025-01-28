Жителей владимирской области предупреждают о новой мошеннической схеме. В этой версии аферисты гасят бдительность жертв тем, что никаких секретных кодов сообщать не просят. Обман

Жителей владимирской области предупреждают о новой мошеннической схеме. В этой версии аферисты гасят бдительность жертв тем, что никаких секретных кодов сообщать не просят. Обман происходит с помощью функции NFC на смартфоне. Схема делится на два этапа. Сначала злоумышленники сообщают человеку, что его данные, карта, личный кабинет «Госуслуг», медицинский полис или что-то еще – под угрозой.