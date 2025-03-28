Гусевчанку, чья корова стала причиной смерти случайной прохожей, ограничили свободы на год. История произошла еще в сентябре 2023 года, но приговор вынесли только недавно. Как сообщает

Гусевчанку, чья корова стала причиной смерти случайной прохожей, ограничили свободы на год. История произошла еще в сентябре 2023 года, но приговор вынесли только недавно. Как сообщает пресс-служба Владимирского областного суда, женщина организовала на своем участке личное подсобное хозяйство. У нее было не менее шести черно-пестрых коров возрастом 4 года. В сентябре 2023 года хозяйка отпустила