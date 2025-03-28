Сейчас обсуждаются две возможные даты праздника.

Во Владимирской области будет установлен День многодетной семьи. Об этом стало известно на заседании Общественной палаты, где выступил заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов. Праздник планируется отмечать под покровительством князя Всеволода Большое Гнездо.Обсуждаются две возможные даты: ноябрь, день памяти князя, и 20 июня — дата вступления Всеволода на княжение во Владимире. Кавинов отметил, что летние мероприятия могут привлечь больше участников и предложил сместить праздник на июнь.Законопроект о создании Дня многодетной семьи сейчас находится на стадии внесения, и депутат уверен в его скором принятии. Инициатива направлена на укрепление семейных ценностей в обществе.