Владимирская природоохранная прокуратура обратила внимание на Муромскую городскую свалку, которая расположена в Меленковском районе возле деревни Максимовка. Полигон ТБО обслуживает

Владимирская природоохранная прокуратура обратила внимание на Муромскую городскую свалку, которая расположена в Меленковском районе возле деревни Максимовка. Полигон ТБО обслуживает компания ООО «Эко-Транс». Проверка надзорного ведомства показала, что вокруг свалки нет санитарно-защитной зоны. Отходы загрязняют воздух вредными веществами: сероводородом, аммиаком, углекислым газом и другими. По закону, места, где складируют, утилизируют или перерабатывают мусор, должны иметь