Жительница Мурома Владимирской области обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на нарушения в сфере ЖКХ. В ходе проверки выяснилось, что Муромский филиал ООО «Владимиртеплогаз» проводил замену труб на теплотрассе по улице Радиозаводское шоссе, вблизи домов № 38 и 40. Об этом рассказалиРаботы проводились на основании ордера, но после их завершения асфальтовое покрытие проезда между домами так и не было восстановлено, хотя по плану это должно было произойти до 1 мая 2025 года.В связи с этим прокурор вынес представление генеральному директору ООО «Владимиртеплогаз». Устранение нарушения находится на контроле надзорного ведомства.