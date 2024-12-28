Центр Суздаля перекроют для автомобилей с 8:00 часов 31 января до 20:00 часов 7 января. Ограничение связано с Суздальской Рождественской ярмаркой, которая будет проходить с 29 декабря по 7 января.

Центр Суздаля перекроют для автомобилей с 8:00 часов 31 января до 20:00 часов 7 января. Ограничение связано с Суздальской Рождественской ярмаркой, которая будет проходить с 29 декабря по 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Проезд ограничен не только для машин, но и гужевого транспорта и верховых лошадей. Из пресс-релиза мэрии Суздаля Проезд